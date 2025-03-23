Tekirdağ Valisi Soytürk, sağlık personeliyle iftar yaptı

Mesai kavramı gözetmeden çalışan tüm sağlık çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Soytürk, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Soytürk, Tekirdağ Doktor İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde düzenlenen iftar programda, sağlık çalışanlarıyla sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

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