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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tekirdağ'da konferansta konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "7 Ekim'den bu yana hatta şu ramazan günlerinde dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk demeden Romalıların 2 bin sene önce yaptığı katliamı, Haçlıların 1000 sene önce yaptığı işgali ve katliamı bu sefer torunları yapıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:55
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Tekirdağ'da konferansta konuştu:
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "7 Ekim'den bu yana hatta şu ramazan günlerinde dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk demeden Romalıların 2 bin sene önce yaptığı katliamı, Haçlıların 1000 sene önce yaptığı işgali ve katliamı bu sefer torunları yapıyor." dedi.

        Erbaş, programı kapsamında geldiği Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Ziyaret sonrası Erbaş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Konferans Salonu'nda düzenlenen "İslam'ın rehberliğinde bilgiden bilince" başlıklı konferansa katıldı.

        Erbaş, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de katliamlarına devam ettiğini söyledi.

        İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarının kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Erbaş, "7 Ekim'den bu yana hatta şu ramazan günlerinde dünyanın gözü önünde çoluk, çocuk demeden Romalıların 2 bin sene önce yaptığı katliamı, Haçlıların 1000 sene önce yaptığı işgali ve katliamı bu sefer torunları yapıyor." diye konuştu.

        Erbaş, İslam'ın yeryüzüne iyiliği hakim kılan din olduğunu belirtti.

        İslam'ın özünde yeryüzünde iyiliği yaymak olduğunu vurgulayan Erbaş, "Bütün peygamberler yeryüzüne barışı getirmek için görevlendirilmişlerdir. Peygamberler, insanlara iyilik yapmak, insanları yaratıcının Allah'ın nizamı doğrultusunda yaşamaya teşvik etmek için görevlendirilmiştir. Peygamberlerin hepsinin getirdiği dinin adıdır İslam." ifadelerini kullandı.

        Erbaş, bu yıl ramazan için belirlenen "İyilik" temasının en iyi şekilde yansıtıldığının altını çizdi.

        Programa NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve il protokolü katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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