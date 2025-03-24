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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadını zorla araca bindirerek kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:54 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:54
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadını zorla araca bindirerek kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yürüyüş yapan S.T. (22) yanına gelen 2 kişi tarafından zorla hafif ticari araca bindirildi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik kameralarından S.T'nin şüpheliler S.A, İ.A, M.A, A.B. ve V.A. tarafından kaçırıldığını belirledi.

        Ekipler S.A'yı İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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