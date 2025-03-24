GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı

Ekipler S.A'yı İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik kameralarından S.T'nin şüpheliler S.A, İ.A, M.A, A.B. ve V.A. tarafından kaçırıldığını belirledi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yürüyüş yapan S.T. (22) yanına gelen 2 kişi tarafından zorla hafif ticari araca bindirildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadını zorla araca bindirerek kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

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