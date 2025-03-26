Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü A.B. gözaltına alındı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine M.B'yi durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde şüphe üzerine H.A'yı durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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