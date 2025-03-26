Tekirdağ'da yük trenin çarptığı bisikletli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yük treninin çarpması sonucu yaralanan 70 yaşındaki M.Ç. yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yük treninin çarpması sonucu yaralanan 70 yaşındaki M.Ç. yaklaşık iki haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morgundan yakınları tarafından teslim alınan M.Ç'nin cenazesi, Fatih Mahallesi'nde Eski Camisi'ne getirildi.
M.Ç'nin cenazesi burada kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
- Olay
Hemzemin geçitten geçtiği sırada 14 Mart'ta bisikletli M.Ç'ye tren çarpmıştı. Yaralanan M.Ç. önce Muratlı Devlet Hastanesine daha sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.
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