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        Çiftçilere kuraklık riskine karşı "tohumları toprakla erken buluşturun" önerisi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, kuraklığın etkilerini azaltmak için çiftçilere tohumları toprakla erken buluşturmalarını tavsiye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 27.03.2025 - 09:48
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        Çiftçilere kuraklık riskine karşı "tohumları toprakla erken buluşturun" önerisi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, kuraklığın etkilerini azaltmak için çiftçilere tohumları toprakla erken buluşturmalarını tavsiye etti.

        Başer, AA muhabirine, küresel iklim değişikliğiyle birlikte tarımın yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

        Kuraklığın tarımı olumsuz etkilediğini vurgulayan Başer, "Gerek kışlık gerek yazlık bitkilerde ekimin erkene çekilmesini istiyoruz." dedi.

        Kuraklığın etkilerinin en aza indirilmesi için tohumların toprakla erken buluşturulmasının önemine işaret eden Başer, "Ayçiçeğinin önemli kısmı Trakya'da ekildi. Mısırın ekimleri başladı. Çiftçi artık bu tekniklere alışacak. Bu tip erken ekimlerin tabii ki küçük riskleri var ama elimizde daha büyük risk olan kuraklığı önlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        - Peşi sıra tahıl ekimi çeşitli zararlıların ortaya çıkmasını sağlıyor

        Başer, çiftçilerin son zamanlarda en büyük hatasının tahıl ekilen alana yeniden tahıl ekmeleri olduğuna dikkati çekti.

        Buğday eken bir çiftçinin gelecek yıl tarlasına arpa ekmemesi uyarısında bulunan Başer, "Geçen yıl arpalar iyi verim verince buğday, arkasına arpa, arpa arkasına buğday ekme artmaya başladı. Bu hiç güzel bir şey değil. Bu nedenle Trakya'da özellikle hiç görmediğimiz zararlılar başladı." bilgisini paylaştı.

        Başer, bu uygulamanın toprakta organik maddeyi azalttığını vurguladı. Bazı alanların zararlılar nedeniyle bozulmaya başladığını ifade eden Başer, çiftçilere ekim nöbeti tavsiyesinde bulundu.

        Çiftçilerin yanlış uygulamalar yüzünden maliyetinin arttığına değinen Prof. Dr. Başer, şunları kaydetti:

        "Çiftçilerimiz, hastalık ve zararlıları önlemek için gübreye yükleniyor. Tahıllar birbirine benzer besin elementlerini kullanıyor. O besin elementlerini yoğun kullandıkları için tarlada eksiklik oluyor. Buğday ve arpanın hastalıkları belli. Aynı hastalık her ikisine etki yapabiliyor ama ekim nöbetine bir bitki sokarsak, bu hastalık ve zararlıları yok olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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