Tekirdağ Valisi Soytürk resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ağırladı
Tekridağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından "78. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası" kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Tekridağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından "78. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası" kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk öğrenciler ve öğretmenleriyle bir süre sohbet etti.
Ardından Soytürk, tüberküloz hastalığını konu alan resim yarışmasında birinci olan Berfu Canseven, ikinci Koray Şensoy ve üçüncü olan Ayşe Ada Kuru'ya teşekkür belgesi verdi.
Vali Soytürk, öğrencilerden resimler hakkında bilgi alarak kendilerine başarılar diledi.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hacı Bayram Zengin ve aileler katıldı.
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