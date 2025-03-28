Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Ekipler bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adreste yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, 200 gram uyuşturucu madde ve tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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