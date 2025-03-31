Tekirdağ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Alınan bilgiye göre Reşadiye Mahallesi'nde otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen O.K, aracının yanına gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı O.K, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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