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        Tekirdağ'da 10 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 09:10 Güncelleme: 03.04.2025 - 10:47
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        Tekirdağ'da 10 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Malkara ilçesinde bir iş yerinde yaptıkları aramada 10 bin makaron ele geçirdi.

        İş yerindeki bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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