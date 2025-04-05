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        Tekirdağ'da 286 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir otomobilde ve işletmede 286 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 10:04 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:08
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        Tekirdağ'da 286 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'da bir otomobilde ve işletmede 286 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte ve kaçak satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Muratlı ilçesinde bir işletmede ve Ergene ilçesinde bir otomobilde yaptıkları aramalarda 54 litre sahte içki, 232 litre kaçak içki ve çok sayıda boş içki şişesi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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