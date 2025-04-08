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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesindeki bir tekstil firmasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:42
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesindeki bir tekstil firmasını ziyaret etti.

        Çerkezköy OSB'deki ziyarette Soytürk'ü firma sahibi Süleyman Kozuva karşıladı.

        Soytürk, fabrikayı gezerek Kozuva'dan bilgi aldı.

        Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay eşlik etti.

        - Tekirdağ'da mezbahalar denetlendi

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce mezbaha denetimleri yapıldı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sağlıklı ve kaliteli et ihtiyacının karşılanması ve güvenli gıdaya erişiminin güvence altına alınması için mezbahalarda denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, mezbahaların teknik ve hijyenik koşulları, personel hijyeni, kasaplık hayvanların mezbahaya giriş evrakları, işletme padokları, kesim salonları, sakatat bölümleri, soğuk hava depoları ve gerekli evrakların kontrolü yapıldı.

        Denetimlerin süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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