Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çerkezköy ilçesindeki bir tekstil firmasını ziyaret etti.

Çerkezköy OSB'deki ziyarette Soytürk'ü firma sahibi Süleyman Kozuva karşıladı.

Soytürk, fabrikayı gezerek Kozuva'dan bilgi aldı.

Vali Soytürk'e ziyaretleri sırasında Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay eşlik etti.

- Tekirdağ'da mezbahalar denetlendi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce mezbaha denetimleri yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, sağlıklı ve kaliteli et ihtiyacının karşılanması ve güvenli gıdaya erişiminin güvence altına alınması için mezbahalarda denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, mezbahaların teknik ve hijyenik koşulları, personel hijyeni, kasaplık hayvanların mezbahaya giriş evrakları, işletme padokları, kesim salonları, sakatat bölümleri, soğuk hava depoları ve gerekli evrakların kontrolü yapıldı.

Denetimlerin süreceği belirtildi.