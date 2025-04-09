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        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

        Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara yaban domuzu, kurt, karaca, porsuk, tilki ve sansarların görüntüleri yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:01 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:01
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        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
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        Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara yaban domuzu, kurt, karaca, porsuk, tilki ve sansarların görüntüleri yansıdı.

        Tekirdağ'da yaşayan Erim Başkütük, yaban hayatını görüntülemek için kentteki ormanlarda belirlediği alanlara fotokapan yerleştirdi.

        Bu sayede yaban domuzu, kurt, karaca, porsuk, tilki ve sansar gibi hayvanlar doğal ortamlarında görüntülendi.

        Başkütük, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğayı ve hayvanları çok sevdiğini söyledi.

        Yaban hayvanlarına meraklı olduğunu ifade eden Başkütük, "Yaban hayatını gözlemlemeyi çok seviyorum. Trakya'da domuz, karaca, porsuk, tilki, sansar, kurt gibi türleri görüntüledim. Kurduğum fotokapanlarla sadece hayvanları değil, doğanın sessizce değişimlerini de kaydediyorum. Doğanın ritmi hızla değişiyor. Bu çalışmaları yapmamdaki asıl amaç, küresel iklim değişikliğinde küçük de olsa bir farkındalık oluşturmak. Doğayı korumak demek sadece doğayı korumak değildir, geleceğimizi de korumak demektir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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