Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Tekirdağ'da ormanlık alana kurulan fotokapanlara yaban domuzu, kurt, karaca, porsuk, tilki ve sansarların görüntüleri yansıdı.

Tekirdağ'da yaşayan Erim Başkütük, yaban hayatını görüntülemek için kentteki ormanlarda belirlediği alanlara fotokapan yerleştirdi.

Bu sayede yaban domuzu, kurt, karaca, porsuk, tilki ve sansar gibi hayvanlar doğal ortamlarında görüntülendi.

Başkütük, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğayı ve hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Yaban hayvanlarına meraklı olduğunu ifade eden Başkütük, "Yaban hayatını gözlemlemeyi çok seviyorum. Trakya'da domuz, karaca, porsuk, tilki, sansar, kurt gibi türleri görüntüledim. Kurduğum fotokapanlarla sadece hayvanları değil, doğanın sessizce değişimlerini de kaydediyorum. Doğanın ritmi hızla değişiyor. Bu çalışmaları yapmamdaki asıl amaç, küresel iklim değişikliğinde küçük de olsa bir farkındalık oluşturmak. Doğayı korumak demek sadece doğayı korumak değildir, geleceğimizi de korumak demektir." diye konuştu.