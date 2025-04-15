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        Tekirdağ'da göç eden pelikanlar görsel şölen oluşturdu

        Tekirdağ'da göç eden pelikanlar, gökyüzünde görsel bir şölen sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 10:28 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:28
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        Tekirdağ'da göç eden pelikanlar görsel şölen oluşturdu
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        Tekirdağ'da göç eden pelikanlar, gökyüzünde görsel bir şölen sundu.

        Şarköy ilçesi semalarında bir süre süzülen onlarca pelikan, izleyenlere eşsiz bir manzara sunduktan sonra gözden kayboldu.

        Bölgedeki vatandaşlar ise pelikanların toplu uçuşunu cep telefonlarıyla kaydetti.

        Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapan İmran Karabulut da gökyüzünden pelikanların uçuşunu kayda aldı.

        Bölgede yamaç paraşütü yapan Gökhan Baran, AA muhabirine, göç eden pelikanların insanların dikkatini çektiğini söyledi.

        Her yıl bu zamanlarda pelikanların geçişlerini görme fırsatı bulduklarını ifade eden Baran, pelikanların uçuşunu izlemenin çok keyifli olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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