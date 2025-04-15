Tekirdağ'da göç eden pelikanlar görsel şölen oluşturdu

Her yıl bu zamanlarda pelikanların geçişlerini görme fırsatı bulduklarını ifade eden Baran, pelikanların uçuşunu izlemenin çok keyifli olduğunu aktardı.

Şarköy ilçesi semalarında bir süre süzülen onlarca pelikan, izleyenlere eşsiz bir manzara sunduktan sonra gözden kayboldu.

Tekirdağ'da göç eden pelikanlar, gökyüzünde görsel bir şölen sundu.

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