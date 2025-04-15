Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü otomobile çarpınca yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, bir otomobile çarpınca yakalandı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, bir otomobile çarpınca yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde plakasız bir motosikleti durdurarak incelemek istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.
Motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ç.E.S, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücüye 65 bin lira ceza uygulandı.
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