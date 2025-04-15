Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü otomobile çarpınca yakalandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, bir otomobile çarpınca yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:59 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü otomobile çarpınca yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, bir otomobile çarpınca yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde plakasız bir motosikleti durdurarak incelemek istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı.

        Motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile çarparak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Ç.E.S, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücüye 65 bin lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Bungalovdaki gizli kamera! 2 kişi tutuklandı
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Beyaz Saray: Çin'in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        Kadın doğum kliniğinde akılalmaz ticaret: Para karşılığı yumurta satışı
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bingöl'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Bingöl'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gizli kamera nasıl tespit edilir?
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        G.Saray tarihinde ilk kez Final-Four'da!
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Zirai don vurdu! Soğuklara veda
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Süper Lig'de golcülerin 2025 yılı performansları
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Mezarı tahrip eden zanlı tutuklandı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Dörtlüye dönüş Osayi-Samuel'i parlattı!
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        Yüksek faize karşı elini çabuk tuttu
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        Çorlu'da park halindeki otomobil yandı
        Çorlu'da park halindeki otomobil yandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Marmara'yı müsilaj vurdu; Tekirdağlı balıkçılar av sezonunu kapattı
        Marmara'yı müsilaj vurdu; Tekirdağlı balıkçılar av sezonunu kapattı
        Tekirdağlı balıkçılar bu sezon umduğunu Karadeniz'de buldu
        Tekirdağlı balıkçılar bu sezon umduğunu Karadeniz'de buldu
        Küresel iklim değişikliği meyve bahçelerinde rekolte kaybına neden oluyor
        Küresel iklim değişikliği meyve bahçelerinde rekolte kaybına neden oluyor