Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı

İl ve Çorlu İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı 200 personel, aranan kişiler ile uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışma sonrası, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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