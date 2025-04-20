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        Tekirdağ'da DSP İl binası törenle açıldı

        Tekirdağ'da DSP İl Başkanlığının yeni binası törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:01 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:19
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        Tekirdağ'da DSP İl binası törenle açıldı
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        Tekirdağ'da DSP İl Başkanlığının yeni binası törenle açıldı.

        Binanın açılışında konuşan Genel Başkan Önder Aksakal, Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ve Bülent Ecevit'in ışığında yürümeye devam edeceklerini söyledi.

        Tekirdağ'ın son derece güzel bir şehir olduğunu belirten Aksakal, partililerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

        Aksakal, Tekirdağ'da yeni güvercin yuvasının açılışı için bir arada olduklarını belirterek, "Tekirdağlılara, demokratik sol politikalarımızı anlatacak, Bülent Ecevit'i ve yurtseverliğini yeniden paylaşacak kadrolarımızla büyük bir çalışmanın içerisine girdik." dedi.

        Binanın açılışının hayırlı olmasını temenni eden Aksakal, herkesi ak güvercinli mavi bayrağın altında toplanmaya davet etti.

        DSP'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu anlatan Aksakal, güçlü kadroları barındırdıklarını aktardı.

        Dünyanın sıkıntılarla boğuştuğunu vurgulayan Aksakal, "Türkiye uzun zamandan beri büyük sıkıntıları ve badireleri ardı ardına yaşıyor ve yaşamaya devam ediyor. Bu sadece ülkemiz içerisinde değil, tüm dünya konjektöründe ve bölgede yaşananların bizim önümüze getirdiği sıkıntılar olarak görülmeli." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından binanın açılışı gerçekleştirildi.

        Önder Aksakal, açılışın ardından il başkanlığının yanında bulunan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Tekirdağ Şubesini ziyaret etti, şube başkanı Hasan Erge ile bir süre sohbet etti.

        Ziyarette, Erge tarafından Aksakal'a "Kırım" ve "Ermeni Sorunu Sömürge Savaşı" adlı kitaplar hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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