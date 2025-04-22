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        Tekirdağ'a kaçak yolla büyükbaş getiren kişilere ve hayvanların sahibine 130 bin lira ceza uygulandı

        Tekirdağ'a kaçak yollarla 15 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen şoför ve hayvanların sahibine 130 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 10:18 Güncelleme: 22.04.2025 - 10:18
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        Tekirdağ'a kaçak yolla büyükbaş getiren kişilere ve hayvanların sahibine 130 bin lira ceza uygulandı
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        Tekirdağ'a kaçak yollarla 15 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen şoför ve hayvanların sahibine 130 bin lira ceza verildi.

        Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Saray Otoban Kontrol Noktası'nda yaptığı denetimde bir kamyonda 15 büyükbaş hayvan olduğunu belirleyerek, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Yapılan incelemede büyükbaş hayvanların "şap ve koyun-keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" Trakya'ya kaçak yollarla getirildiği tespit edildi.

        El konulan 15 büyükbaş kesilerek imha edildi.

        Kamyon sürücüsü T.K'ye 25 bin lira ve hayvanların sahibi M.B'ye 105 bin lira idari ceza uygulandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trakya'nın şap hastalığı başta olmak üzere çeşitli hayvan hastalıklarından ari statüye sahip olduğu anımsatıldı.

        Anadolu'dan Trakya'ya hayvan geçişinin yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Anadolu'dan Trakya'ya canlı hayvan getirmeyin. Bu hassas durum için tüm yetiştiricilerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yasal olarak bölgemize girişi olmayan hayvanları ve menşei belli olmayan hayvanları gören, duyan bu hayvanları kestirmeye getiren ve bu hayvanları kesen vatandaşlarımız da yasal olarak sorumluluk altındadır. Uygun olmayan bir durumla karşılaştığınızda lütfen jandarma ve müdürlüklerimizi arayın."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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