Tekirdağ'da Turizm Haftası kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı

Denizden çıkarılan lastik, ağ ve tekne parçaları, plastik, cam ve evsel atıklar Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığında sergilendi.

Marmara Denizi'nin temiz tutulması adına çaba sarf ettiklerini belirten Karaküçük,"Mavi gözlü şehrimizin göz bebeği Marmara Denizi'mizin kıyısında turizmin önemli unsuru olan deniz turizmini canlandırmak ve sosyal sorumluluk anlamında deniz temizliği etkinliği gerçekleştirdik." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta kapsamında dikkati çeken etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa ve gemi adamları ile Okyanus Su Sporları Kulübü üyeleri, denizde dip temizliği yaptı.

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