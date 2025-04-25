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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 08:46 Güncelleme: 25.04.2025 - 08:46
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        Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla F.Ö'nün ikametinde arama yaptı. Evde 346 gram skunk, iki iklimlendirme çadırı, üç vantilatör, termometre, fanlar, bitki besleyici sıvı, aydınlatma sistemi ve hassas terazi ele geçirildi.

        Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan F.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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