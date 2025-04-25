Tekirdağ'da iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla F.Ö'nün ikametinde arama yaptı. Evde 346 gram skunk, iki iklimlendirme çadırı, üç vantilatör, termometre, fanlar, bitki besleyici sıvı, aydınlatma sistemi ve hassas terazi ele geçirildi.

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