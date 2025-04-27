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        CHP Genel Başkanı Özel, Murat Ongun'u cezaevinde ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 19:30 Güncelleme: 27.04.2025 - 19:38
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        CHP Genel Başkanı Özel, Murat Ongun'u cezaevinde ziyaret etti
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u ziyaret etti.

        Özel, ziyaret için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

        Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Özel, cezaevinden ayrıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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