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        Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" devam ediyor

        Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği"nde şarkıcı Tarık Mengüç konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 04.05.2025 - 09:39
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        Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" devam ediyor
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        Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği"nde şarkıcı Tarık Mengüç konser verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amfi Tiyatro'da gerçekleşen program Ritm-i Ahenk Grubu'nun konseriyle başladı.

        Ardından, sahne alan Tarık Mengüç, şarkılarını seslendirdi.

        Zaman zaman katılımcılarda şarkılara eşlik etti.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonunda Mengüç'e çiçek takdim etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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