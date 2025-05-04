Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği" devam ediyor
Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği"nde şarkıcı Tarık Mengüç konser verdi.
Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği"nde şarkıcı Tarık Mengüç konser verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amfi Tiyatro'da gerçekleşen program Ritm-i Ahenk Grubu'nun konseriyle başladı.
Ardından, sahne alan Tarık Mengüç, şarkılarını seslendirdi.
Zaman zaman katılımcılarda şarkılara eşlik etti.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonunda Mengüç'e çiçek takdim etti.
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