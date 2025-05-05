Tekirdağ YEDAM tanıtıldı

Toplantı sonunda, YEDAM danışanları ve personeli tarafından hazırlanan el emeği hediyeler katılımcılara takdim edildi.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, burada yaptığı konuşmada, Tekirdağ YEDAM'ın 7 yıldır hizmet veriyor ve birçok kişinin hayatına dokunarak onları yeniden topluma kazandırdığını söyledi.

Psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve halkla ilişkiler uzmanlarının yer aldığı ekip, alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı alanlarında sağlanan psikososyal destek hizmetlerini anlattı.

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