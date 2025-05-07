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        Tekirdağlı ikiz voleybolcuların hedefi milli forma

        Tekirdağ'da aynı takımda forma giyen ikiz voleybolcular Ada ve Naz Işık, ileride milli takımda mücadele etmenin hayalini kuruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:41 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:53
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        Tekirdağlı ikiz voleybolcuların hedefi milli forma
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        Tekirdağ’da aynı takımda forma giyen ikiz voleybolcular Ada ve Naz Işık, ileride milli takımda mücadele etmenin hayalini kuruyor.

        Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki ikiz kardeşler, 7 yıldır Süleymanpaşa Spor Kulübü'nde voleybol oynuyor.

        Küçük yaşlardan bu yana spora ilgi duyan Ada ve Naz, başarılarıyla adlarından söz ettirmek ve üst liglerde forma giymek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ebru Nayim Fen Lisesi Spor Salonu’nda antrenmanlarını sürdüren Ada Işık, hedeflerine ulaşmak için azimle çalıştıklarını belirtti.

        Sporun hayatlarında önemli yer tuttuğunu ifade eden Işık, “Kardeşim Naz ile 7 yıldır birlikte voleybol oynuyoruz. Bu sporu onunla yapıyor olmak benim için büyük mutluluk. En büyük hayalimiz milli formayı giyip ülkemizi temsil etmek. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.

        Naz Işık da kardeşiyle aynı takımda oynamanın kendisine güç verdiğini vurguladı.

        Voleybolun sosyal yönüyle de gelişimlerine katkı sağladığını dile getiren Naz Işık, “Kardeşimle birlikte sporu paylaşmak çok güzel bir duygu. Voleybol sayesinde sosyal ilişkilerimiz de güçleniyor. Bu sporu birlikte daha da ileriye taşımak istiyoruz. Ülkemi temsil etmeyi çok arzuluyorum.” ifadelerini kullandı.

        - "Işık kardeşler örnek sporcularımızdan"

        Süleymanpaşa Spor Kulübü Antrenörü Ali İhsan Gök ise kulüp olarak gençleri spora kazandırmaya devam ettiklerini söyledi.

        Genç sporcuların derslerine rağmen antrenmanlara büyük özveriyle katıldığını aktaran Gök, “Amacımız sporcularımızı üst liglerde ve milli takım seviyesinde görmek. Süleymanpaşa Spor Kulübü olarak voleybolu kentte daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Işık kardeşler de hem sahadaki performansları hem de örnek davranışlarıyla dikkat çeken sporcularımız arasında yer alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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