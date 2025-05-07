Tekirdağ'da sahile inen tilki görüntülendi
Tekirdağ'da yiyecek aramak için sahile inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tekirdağ'da yiyecek aramak için sahile inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde akşam saatlerinde yiyecek arayan tilki, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kayıtta, sahilde dolaşan tilkinin daha sonra gözden kaybolduğu görüldü.
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