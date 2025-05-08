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        Tekirdağ'da asayiş

        Şarköy ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:48 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:01
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Şarköy ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mürefte Caddesi'nde gerçekleştirilen programda, öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

        Emniyet ve jandarma ekiplerinin kullandığı araç gereç ve malzemelerin tanıtıldığı etkinlikte vatandaşlara broşür, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Programa, İlçe Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Şimşek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Bahaddin Aydın polis ve jandarma ekipleri katıldı.

        - Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde G.E. idaresindeki 81 EB 970 plakalı otomobil ile H.Ö. yönetimindeki 34 GFK 676 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü H.Ö. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü G.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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