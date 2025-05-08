Tekirdağ'da asayiş

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin kullandığı araç gereç ve malzemelerin tanıtıldığı etkinlikte vatandaşlara broşür, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mürefte Caddesi'nde gerçekleştirilen programda, öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.

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