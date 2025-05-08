Tekirdağ'da asayiş
Şarköy ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Şarköy ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mürefte Caddesi'nde gerçekleştirilen programda, öğrenci, sürücü ve yayalar trafik kuralları konusunda bilgilendirildi.
Emniyet ve jandarma ekiplerinin kullandığı araç gereç ve malzemelerin tanıtıldığı etkinlikte vatandaşlara broşür, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Programa, İlçe Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Şimşek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Bahaddin Aydın polis ve jandarma ekipleri katıldı.
- Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Çorlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde G.E. idaresindeki 81 EB 970 plakalı otomobil ile H.Ö. yönetimindeki 34 GFK 676 plakalı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü H.Ö. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü G.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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