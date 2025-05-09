Tekirdağ'da bir iş yerinde 240 bin makaron ile 220 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

–Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerinde 240 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 220 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda Kapaklı'daki bir iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, satışa hazır halde 240 bin boş makaron ile 220 kilogram kaçak tütün bulundu.

İş yeri sahibi Ö.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.