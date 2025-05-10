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        Down sendromlu Yunus Emre Pınar, korkarak başladığı yüzmede 15 madalya kazandı

        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yüzmeyle tanıştıktan sonra sosyalleşen down sendromlu 15 yaşındaki Yunus Emre Pınar, kentte düzenlenen yarışmalarda 15 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:33 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:33
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        Down sendromlu Yunus Emre Pınar, korkarak başladığı yüzmede 15 madalya kazandı
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        MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yüzmeyle tanıştıktan sonra sosyalleşen down sendromlu 15 yaşındaki Yunus Emre Pınar, kentte düzenlenen yarışmalarda 15 madalya kazandı.

        Baba Nevzat Pınar, 8 yıl önce doktorunun tavsiyesiyle Yunus Emre'yi yüzme kursunu yazdırdı.

        İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başladığında suya girmeye korkan Yunus Emre, zamanla alıştığı yüzmede özel çocuklar için düzenlenen yarışmalara katılmaya başladı.

        Bugüne kadar 15 madalya kazanan Yunus Emre, yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Baba Nevzat Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu için her türlü fedakarlığı yaptığını söyledi.

        Haftanın 3 günü oğlunu yüzmeye götürdüğünü ifade eden Pınar, "İlk yüzmeye başladığımızda çok zorlandık ama mücadeleyi hiç bırakmadık. Yüzmeyi öğrendi ve şimdi yüzmeden çok keyif alıyor. İlimizde düzenlenen yarışmalara katıldı. Bugüne kadar 15 madalya kazandı. Hedefimiz madalyaları çoğaltmak ve Türkiye şampiyonasına hazırlanmak." dedi.

        Yunus Emre'nin yüzmeyi öğrenmesinin kolay olmadığını aktaran Nevzat Pınar, "İlk başlarda kısa kısa başladık, suya alışma, nefes tutma... Zaman aldı biraz. Şimdi yaklaşık 50 dakikalık bir seansta 700-800 metre, zorladığı zaman 1000 metre kadar bir yüzme yapıyoruz. Sürekli kendisini geliştiriyor. Daha da iyi olacağını biliyoruz. İnşallah güzel başarılara imza atacaktır." diye konuştu.

        Antrenör Anıl Bulut da yıllardır Yunus Emre ile birlikte çalıştıklarını belitti.

        İlk başladığından Yunus Emre'yi suya sokmakta zorlandıklarını ifade eden Bulut, "Down sendromlu çocukları birazcık zorlamamız gerekiyor. Zorladıktan sonra gelişimleri çok iyi oluyor. Suyu çok seviyorlar. Zaten kendileri neşe dolu insanlar. Gayet iyi gitti. Yarışmalara soktuk yıllar içerisinde. Gayet iyi bir gelişim gösterdi." şeklinde konuştu.

        Bulut, Yunus Emre'nin yarışmalara katılacak seviyeye kolay gelmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Down sendromlularda da ayrı ayrı kategoriler var. Yunus Emre ağır bir down sendromlu çocuğumuzdu ama çok güzel gelişim sağladı. Şu anda gayet iyi bir durumda. İnşallah daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. İnşallah Türkiye Şampiyonası'na göndermek istiyoruz. Güzel yerlere geleceğinden eminim. Böyle başarılı çocuklar diğer özel çocuklara da rol model oluyor. Ben özel çocuğu olan velilere buradan sesleniyorum. Evde tutmayın çocuklarınızı. Yüzmeye getirin. Onlara çok iyi geliyor. Sosyal aktiviteleri artıyor. Hayatın bakış açıları değişiyor."​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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