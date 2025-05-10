Down sendromlu Yunus Emre Pınar, korkarak başladığı yüzmede 15 madalya kazandı

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yüzmeyle tanıştıktan sonra sosyalleşen down sendromlu 15 yaşındaki Yunus Emre Pınar, kentte düzenlenen yarışmalarda 15 madalya kazandı.

Baba Nevzat Pınar, 8 yıl önce doktorunun tavsiyesiyle Yunus Emre'yi yüzme kursunu yazdırdı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başladığında suya girmeye korkan Yunus Emre, zamanla alıştığı yüzmede özel çocuklar için düzenlenen yarışmalara katılmaya başladı.

Bugüne kadar 15 madalya kazanan Yunus Emre, yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Baba Nevzat Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlu için her türlü fedakarlığı yaptığını söyledi.

Haftanın 3 günü oğlunu yüzmeye götürdüğünü ifade eden Pınar, "İlk yüzmeye başladığımızda çok zorlandık ama mücadeleyi hiç bırakmadık. Yüzmeyi öğrendi ve şimdi yüzmeden çok keyif alıyor. İlimizde düzenlenen yarışmalara katıldı. Bugüne kadar 15 madalya kazandı. Hedefimiz madalyaları çoğaltmak ve Türkiye şampiyonasına hazırlanmak." dedi.