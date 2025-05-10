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        Tekirdağ'da bir baba, spor eğitmeninin otizmli çocuğuna tokat attığını iddia ederek şikayetçi oldu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir baba, 9 yaşındaki otizmli çocuğunun, spor yaptığı akademideki eğitmen tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:15 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:15
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        Tekirdağ'da bir baba, spor eğitmeninin otizmli çocuğuna tokat attığını iddia ederek şikayetçi oldu
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir baba, 9 yaşındaki otizmli çocuğunun, spor yaptığı akademideki eğitmen tarafından darbedildiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

        Fabrika işçisi Özkan Çavuş, otizmli oğlu E. Çavuş'u eğitim alması için ilçede bulunan özel bir spor akademisine gönderdi.

        Burada eğitmenler gözetiminde spor yapan E. Çavuş'un görüntüleri, rutin aralıklarla video kaydına alınarak aileye gönderildi.

        Kayıtları inceleyen Çavuş, eğitmenlerden E.G'nin verilen hareketleri tam yapamadığı için oğluna tokat attığını fark etti.

        Çavuş, elindeki görüntülerle Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

        Baba Özkan Çavuş, polise verdiği ifadeden oğlunun 2 yıldır akademide eğitim aldığını, arada kendilerine görüntülerin atıldığını ve son atılan görüntüleri izlerken eğitmenin çocuğa tokat attığını gördüklerini söyledi.

        Öte yandan, çocuğa tokat attığı iddia edilen eğitmen E.G. ise konuyla ilgili gereken açıklamaları daha sonra avukatları aracılığıyla yapacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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