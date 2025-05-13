Tekirdağ Valisi Soytürk yazar Öztürk'ün imza gününe katıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yazar Melike Kubas Öztürk’ün “Yas” adlı kitabının imza gününe katıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda yazar Öztürk, 7 yıl önce kızının vefatının ardından yaşadıklarını kaleme aldığı “Yas” isimli kitabıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, Öztürk’ün acılı ancak son derece dirayetli bir anne olduğunu belirtti.

Öztürk’ün anlamlı ve güzel bir eser ortaya koyduğunu ifade eden Soytürk, kendisini tebrik etti.

Konuşmaların ardından, yazar Öztürk’ün vefat eden kızı Sabriye’nin sevdiği şarkılar bir müzik grubu tarafından seslendirildi.

Programa, Vali Soytürk’ün eşi Nurdan Soytürk’ün yanı sıra kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.