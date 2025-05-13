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        Tekirdağ Valisi Soytürk yazar Öztürk'ün imza gününe katıldı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yazar Melike Kubas Öztürk'ün "Yas" adlı kitabının imza gününe katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 08:32 Güncelleme: 13.05.2025 - 08:32
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        Tekirdağ Valisi Soytürk yazar Öztürk'ün imza gününe katıldı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yazar Melike Kubas Öztürk’ün “Yas” adlı kitabının imza gününe katıldı.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda yazar Öztürk, 7 yıl önce kızının vefatının ardından yaşadıklarını kaleme aldığı “Yas” isimli kitabıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

        Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, Öztürk’ün acılı ancak son derece dirayetli bir anne olduğunu belirtti.

        Öztürk’ün anlamlı ve güzel bir eser ortaya koyduğunu ifade eden Soytürk, kendisini tebrik etti.

        Konuşmaların ardından, yazar Öztürk’ün vefat eden kızı Sabriye’nin sevdiği şarkılar bir müzik grubu tarafından seslendirildi.

        Programa, Vali Soytürk’ün eşi Nurdan Soytürk’ün yanı sıra kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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