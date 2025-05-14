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        Tekirdağ'da UCİM Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi açıldı

        Tekirdağ'da, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:43 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:49
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        Tekirdağ'da UCİM Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi açıldı
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        Tekirdağ'da, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Ofisi açıldı.

        Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösterecek UCİM, çocuk istismarını engellemek için eğitici kadroları ve avukatlarıyla faaliyet gösterecek.

        Açılış öncesinde konuşan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, ofisin bünyesinde bulunan gönüllüler, çocuk ruh sağlığı uzmanları ve hukukçular ile ihmal edilen ve istismara uğrayan çocuklar ve ailelere yardımcı olacağını söyledi.

        Zorlu bir yolda mücadele ettiklerini aktaran Özkan, "Bu yolculukta şunu gördüm, her yerde merhametli ve vicdanlı insanlar var. Onları aslında keşfederek ilerliyoruz." dedi.

        En güçlü oldukları illerde UCİM'i kurduklarını anlatan Özkan, 14 merkez açtıklarını ve 3 bin 600 gönüllü avukatın bulunduğunu ifade etti.

        Çocuklara ve topluma zarar veren istismarcılarla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Özkan, "Onların kökünü kazıya kazıya ilerleyeceğiz. Failler yalnızca erkekler mi? Biz, faillerin kadınlar olduğu davalar da gördük. İstismarcıyı sadece erkek olarak nitelendirmek hata olur. İstismara uğrayan bir çocuğa susan ve susturan anneler de gördük. Annenin çocuğunu sosyal sermaye gibi kullandığı, istismara yol açtığı, madde kullanımı için çocuğa en büyük zararı verdiği davalara da girdik." diye konuştu.

        Özkan, mücadelelerinde avukatların yanında binlerce ruh sağlığı uzmanı, eğitmen ve öncü ev kadınlarının olduğunu dile getirdi.

        UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, UCİM Tekirdağ Koordinatörü Seda Atakay ve UCİM Tekirdağ Temsilcisi Ayşe Şengün de konuşma yaptı.

        Ofise katkı veren destekçilere teşekkür belgelerinin verildiği törende, daha sonra ofisin açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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