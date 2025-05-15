Tekirdağ'da 33 engelli genç temsili askerlik yaptı

Tekirdağ'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 33 engelli genç üniforma giyip yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığınca, askerlik yapamayan engelli bireyler için yemin töreni düzenlendi.

Çorlu ilçesinde bulunan Yıldırım Kışlası'nda askeri üniforma giyen engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

Terhis belgelerini alan engelliler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

Engelli bireylere terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Vali Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, devletin engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yapmaya devam ettiğini söyledi.

Engelliler Haftası kapsamında kentte çok sayıda etkinlik düzenlendiğini belirten Soytürk, engellilerin temsili askerlik yapmasının kendileri ve aileler için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Temsili askerlik yapan gençlerden Aslan Adutalp de kendilerini alayda en iyi şekilde ağırlayan jandarma ekiplerine teşekkür ederek, bir günlüğüne de olsa asker olmanın gurur verici olduğunu belirtti.