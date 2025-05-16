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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESAV) 30. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 08:56 Güncelleme: 16.05.2025 - 09:00
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESAV) 30. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çorlu Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Toplantıda divan kurulu oluşturuldu, genel kurul kararlarını onama yetkisi divan heyetine verildi. Ardından yönetim kurulu faaliyet raporu okunarak oylamaya sunuldu. Denetim kurulu raporu ile bilanço, gelir ve gider hesapları da görüşülerek oylandı. 2025 yılı bütçesi okunarak kabul edildi.

        Vali Soytürk, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

        Toplantıda ÇESAV Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Doğan, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da birer konuşma yaptı.

        - Üreticilere fide dağıtıldı

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca üreticilere fide dağıtımı yapıldı.

        Sahil dolgu alanında düzenlenen programda konuşan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Ay, yürütülen "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" hakkında bilgi verdi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, üreticilerin yanında olduklarını belirterek, fide dağıtımlarının ilçelerde de sürdürüleceğini söyledi.

        Konuşmaların ardından üreticilere fideler dağıtıldı.

        -Süleymanpaşa'da kurbanlık satış alanı yenileniyor

        Süleymanpaşa Belediyesi, kentteki kurbanlık satış alanını modernize etmek için yenileme çalışmaları başlattı.

        Çalışmalar kapsamında alana konteyner konaklama noktaları, büfe, mescit ve umumi tuvalet gibi sosyal donatılar yerleştirildi. Zemin düzenlemeleri yapılarak hijyen koşullarını sağlayan altyapı oluşturuldu, hayvanların barınacağı bölümler yeniden düzenlendi.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, vatandaşların ve satıcıların sağlıklı, düzenli ve konforlu bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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