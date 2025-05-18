Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden tekrar doğuşunun ilk adımı olduğunu belirtti.

Türk milletinin verdiği mücadelenin bağımsız olma kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğini aktaran Soytürk, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum. Hangi ülke genç kuşakların yetişmesine büyük önem vermişse daima ileriye gitmiş ve kalkınmıştır. Bu bilinçle, gençlerimizi kendine güvenen, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi edinmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışkan ve üretken insanlar olarak yetiştirme gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Soytürk, Türk milletini zafere taşıyan birlik ve beraberliğin dünyaya örnek olduğunu vurguladı.