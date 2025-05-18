Şarköy'de 19 Mayıs dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, "Gücümüz Gençlik, Yolumuz Atatürk Bisiklet Turu" düzenlendi.

Şarköy Belediyesi ve Şarköy Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen etkinlik için, Sanat Sokağı'nda bir araya gelen bisiklet tutkunları, balonlarla süsledikleri bisikletleriyle Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

19 Mayıs'ın büyük bir gururla kutlandığını aktaran Şarköy Kent Konseyi Başkanı Aşkın Yazan ise etkinliğe yaklaşık 100 bisikletlinin katıldığını ifade etti.

Etkinliğin sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.