Tekirdağ'da anne ve kızının öldüğü kazaya karışan otomobilin sürücüsünün yargılanması sürdü

Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda 21 Temmuz 2023'te E.D. yönetimindeki 22 ACM 830 plakalı otomobil, Refiye Erden idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı otomobille çarpışmış, kazada araçta yolcu olarak bulunan Safiye Erden olay yerinde, sürücü Refiye Erden hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan E.D, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yargılanmaya başladığı ilk duruşmada ise tutuklanmıştı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, iki kez "olası kastla öldürme" suçundan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık E.D. ile taraf avukatları katıldı.

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