Tekirdağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda öğrencilerin fizik, kimya, coğrafya, biyoloji ve tarih alanlarında hazırladığı projeler tanıtıldı.

Açılışa katılanlar, fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

Okul Müdürü Oğuz Günaçan, açılışta yaptığı konuşmada, TÜBİTAK Bilim Fuarlarının yıllardır düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'nin dünya ile rekabet etmek yerine dünyaya yön veren bireyler yetiştirme hedefiyle eğitim çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Günaçan, "Bakanlığımız, öğrencileri sosyal, duygusal ve fiziksel olarak geliştirmeye odaklanarak, onları sadece akademik açıdan değil, değerli ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni uygulamaya koydu." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin yaptığı ürünler katılımcılara ikram edildi.