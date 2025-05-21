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        Tekirdağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:19
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        Tekirdağ'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda öğrencilerin fizik, kimya, coğrafya, biyoloji ve tarih alanlarında hazırladığı projeler tanıtıldı.

        Açılışa katılanlar, fuarı gezerek projeler hakkında bilgi aldı.

        Okul Müdürü Oğuz Günaçan, açılışta yaptığı konuşmada, TÜBİTAK Bilim Fuarlarının yıllardır düzenlendiğini söyledi.

        Türkiye'nin dünya ile rekabet etmek yerine dünyaya yön veren bireyler yetiştirme hedefiyle eğitim çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Günaçan, "Bakanlığımız, öğrencileri sosyal, duygusal ve fiziksel olarak geliştirmeye odaklanarak, onları sadece akademik açıdan değil, değerli ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni uygulamaya koydu." dedi.

        Konuşmaların ardından öğrencilerin yaptığı ürünler katılımcılara ikram edildi.

        Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, il milli eğitim müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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