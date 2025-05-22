Tekirdağ Baro Başkanı Gürcün, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) düzenlenen "Mesleğin Fragmanı" programına katıldı.
Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) düzenlenen "Mesleğin Fragmanı" programına katıldı.
Gürcün, NKÜ Genç Hukukçular Topluluğunca Hukuk Fakültesinde düzenlenen programda mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
Söyleşide öğrenciler, kariyer planlaması, staj süreçleri ve baro faaliyetleri hakkında Gürcün'den bilgi aldı.
Daha sonra Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selman Karakul'u ziyaret eden Gürcün, Karakul ile bir süre görüştü.
Gürcün, baro ile fakülte arasındaki iletişimin ve dayanışmanın önemli olduğunu belirtti.
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