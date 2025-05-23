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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediyesi Meclisi mayıs ayı ikinci birleşimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:22 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:22
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Çorlu Belediyesi Meclisi mayıs ayı ikinci birleşimi yapıldı.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, belediyede gerçekleştirilen toplantıda, önceki birleşimde plan ve bütçe komisyonuna havale edilen 2024 yılı kesin bütçe hesabına ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

        Toplantıda, komisyon tarafından hazırlanan rapor okunarak, oy birliği ile kabul edildi.

        Belediye Başkanı Sarıkurt, çalışmalarda emeği geçen belediye personeli ve meclis üyelerine teşekkür etti.

        - Tiyatro festivali yapılacak

        Çorlu Belediyesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek tiyatro festivali düzenlenecek.

        Ünal Baysan Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek festivalde 12 tiyatro oyunu sahnelenecek.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, festivalde hem çocuklar hem de yetişkinler için hazırlanan birbirinden değerli oyunlara ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

        Festivalin 28 Mayıs Çarşamba günü başlayacağını aktaran Sarıkurt, festival boyunca sahnelenecek oyunların ücretsiz olduğunu kaydetti.

        Çorlu'da festival ile özel bir haftanın yaşanacağını bildiren Sarıkurt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Çorlu'da 3'üncü kez düzenlediğimiz tiyatro festivali ile sanatın birleştirici gücünü hep birlikte yaşıyoruz. Hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz için hazırladığımız bu özel hafta, kentimize soluk aldıracak. Tiyatroyla büyüyen, düşünen, sorgulayan ve gülümseyen bir Çorlu hayal ediyoruz. Bu hayalin bir parçası olan herkese yürekten teşekkür ediyorum."

        - "Kalbimde Engel Yok" etkinliği yapıldı

        Ergene Belediyesince "Kalbimde Engel Yok" etkinliği düzenlendi.

        Bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte engelli çocuklar için yüz boyama ve oyun alanları kuruldu, engelli bireyler ve aileleriyle çeşitli oyunlar oynandı.

        Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, etkinlikte, engelli bireylerle uzun yıllara dayanan gönül bağının olduğunu belirtti.

        Engelli bireylerle sürekli bir araya gelmeye, yanlarında olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Topak, "Bizlere ilham olan, enerji katan, mücadele azimleriyle her birimize örnek olan engelli kardeşlerimiz ve kıymetli aileleriyle olmak benim için büyük bir gurur. Her zamanki gibi sevgiye, dayanışmaya ve umuda ellerimizi uzatmaya devam edeceğiz. El ele vererek tüm engelleri birlikte aşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Etkinliğe Kaymakam Kadir Duman, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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