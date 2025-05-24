Tekirdağ'da 2. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu düzenlendi

Programa, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Şahin, İlahiyat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerin, üniversitenin akademik bilgi üretme misyonunun ötesine geçerek toplumsal sorunlara çözüm arama ve değerleri geleceğe taşıma sorumluluğunu da üstlendiğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversite olarak toplumun manevi ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı öncelikli görevleri arasında gördüklerini belirtti.

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