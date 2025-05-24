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        Tekirdağ'da 2. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi ve Tekirdağ İl Müftülüğü işbirliğinde "2. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 09:33 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:33
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        Tekirdağ'da 2. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu düzenlendi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) İlahiyat Fakültesi ve Tekirdağ İl Müftülüğü işbirliğinde "2. Uluslararası Çağdaş Dini Meseleler Sempozyumu" düzenlendi.

        Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversite olarak toplumun manevi ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı öncelikli görevleri arasında gördüklerini belirtti.

        Şahin, İlahiyat Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel etkinliklerin, üniversitenin akademik bilgi üretme misyonunun ötesine geçerek toplumsal sorunlara çözüm arama ve değerleri geleceğe taşıma sorumluluğunu da üstlendiğinin bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

        Programa, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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