Tekirdağ'da müze çalışanları Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş yaptı

Tekirdağ'da "Müzeler Haftası" dolayısıyla Ganos Dağı eteklerindeki ormanlarda doğa yürüyüşü yapıldı.

Tekirdağ Müze Müdürlüğü çalışanları ile Rumeli Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri Ayvasıl Caddesi'nde bir araya geldi.

Naip Kalesi ve Naip Şelalesi'ne kadar 8 kilometrelik parkurda yürüyen katılımcılar, doğayla iç içe vakit geçirdi.

Müze çalışanları ve kulüp üyeleri bölgedeki doğal güzellikleri fotoğraflama fırsatı da buldu.

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Uzmanı Levşa Erdem, AA muhabirine, Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

Müzeler Haftası kapsamında çok sayıda etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdem, "Bugün hafta kapsamında son etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ganos Dağı eteklerinde eşsiz manzara ve ormanlar içerisinde yürüyüş yaptık. Naip Kalesi ve Naip Şelalesi'yle yürüyüşümüzü tamamladık." dedi.

Rumeli Zirve Dağcılık Kulübü Başkanı Nedim Meço da ekoturizm alanı ilan edilen bölgede yürüyüşün keyifli olduğunu dile getirdi.