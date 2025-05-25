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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 44 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bazı suçlardan arandıkları belirlenen 44 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 09:21 Güncelleme: 25.05.2025 - 09:21
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        Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 44 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bazı suçlardan arandıkları belirlenen 44 zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 586 personelin katılımıyla, 65 uygulama noktasında denetim yapıldı.

        Denetimde 10 bin 893 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi.

        Ekipler, 2 bin 928 aracı kontrol ederken, 58 araca trafik yönünden 417 bin 665 lira para cezası uygulandı.

        Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 44 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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