Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 44 zanlı yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bazı suçlardan arandıkları belirlenen 44 zanlı yakalandı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu bazı suçlardan arandıkları belirlenen 44 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 586 personelin katılımıyla, 65 uygulama noktasında denetim yapıldı.
Denetimde 10 bin 893 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirdi.
Ekipler, 2 bin 928 aracı kontrol ederken, 58 araca trafik yönünden 417 bin 665 lira para cezası uygulandı.
Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 44 şüpheli yakalandı.
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