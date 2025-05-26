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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 1 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:30
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        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da 1 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ş. bıçakla ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan B.Ş. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüpheliler V.Y. (17), A.V. (18) ve M.S.B. (21), polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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