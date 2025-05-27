Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
Tekirdağ'da 5 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
Tekirdağ'da 5 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Çorlu Otobanı'nda bir tırı durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Viva" ile tırda yapılan aramada, 5 kilo 507 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.