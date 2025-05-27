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        Çorlu'da üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:58 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:58
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        Çorlu'da üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

        Reşadiye Mahallesi Şehit Ahmet Çelenkoğlu Sokak'taki bir ağaç, park halindeki 59 ABA 821 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek aracın üzerinden kaldırıldı. Araçta hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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