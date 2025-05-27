Çorlu'da üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.
Reşadiye Mahallesi Şehit Ahmet Çelenkoğlu Sokak'taki bir ağaç, park halindeki 59 ABA 821 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kesilerek aracın üzerinden kaldırıldı. Araçta hasar meydana geldi.
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