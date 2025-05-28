Tekirdağ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

Bu arada, şüphelilerin bir gence uyuşturucu satışı yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu O.G. ve F.Y'nin uyuşturucu sattığını belirledi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla yakalanan bir kişinin ifadesi üzerine uyuşturucuyu aldığı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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