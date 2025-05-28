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        Tekirdağ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 13:36 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:36
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        Tekirdağ'da uyuşturucu satan 2 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'da uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla yakalanan bir kişinin ifadesi üzerine uyuşturucuyu aldığı zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu O.G. ve F.Y'nin uyuşturucu sattığını belirledi.

        İlçe merkezinde gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, şüphelilerin bir gence uyuşturucu satışı yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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