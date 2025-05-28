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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde "Yeşil Kampüs Festivali" düzenlendi

        Tekirdağ'da "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında "Çevre Tırı" kapılarını Namık Kemal Üniversitesi'nde açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 15:47 Güncelleme: 28.05.2025 - 15:54
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde "Yeşil Kampüs Festivali" düzenlendi
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        Tekirdağ'da "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında "Çevre Tırı" kapılarını Namık Kemal Üniversitesi'nde açtı.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", üniversitelerdeki etkinliklerine devam ediyor.

        "Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız" sloganıyla yola çıkan "Çevre Tırı"nın şimdiki durağı Namık Kemal Üniversitesi oldu.

        Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, çevre bilincini artırmak amacıyla sıfır atık uygulamaları, atık yönetimi ve geri dönüşüm atölyeleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

        Festivalde, öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli hediyeler kazandı.

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencisi Ayşegül Oymak, AA muhabirine, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

        Sürdürülebilir gelecek için sıfır atık bilincinin önemine işaret eden Oymak, "Bu etkinliklere herkesin katılmasını tavsiye ediyorum. Çevrenin temiz tutulması adına bu tür etkinlikleri düzenleyen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Öğrenci Yağmur Akyüz de geleceği kurtaracak olan yeni neslin kendileri olduğunu belirtti.

        Etkinliğin geri dönüşüm ve sıfır atık konularında farkındalık yarattığını anlatan Akyüz, "Sıfır atık ve geri dönüşümün önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin bu konulara önem vermesini istiyorum." diye konuştu.

        Meliha Akan da etkinliklerde sıfır atık çalışmaları, atık yönetimi ve geri dönüşüm atölyeleri gibi uygulamalı faaliyetlerde bulunmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

        "Çevre Tırı", yarın da kampüste öğrencilerle buluşacak.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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