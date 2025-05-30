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        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 18:14 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:14
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        Tekirdağ'da bıçaklı kavgada yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.

        Marmaracık Mahallesi muhtarı Mustafa Kemal Dönmez ile C.D. arasında mahallede henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.D. yanında bulunan bıçakla Dönmez'i yaralayıp kaçtı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dönmez, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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