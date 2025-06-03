Tekirdağ Valisi Soytürk öğrencilerle bir araya geldi
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Belediyesi Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti.
Vali Soytürk, TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalleri'nde "TÜBİTAK Teşvik Ödülü" alan öğrenciler tarafından çiçekle karşılandı.
Ardından okulda her yıl düzenlenen futbol turnuvasında dereceye giren öğrencilerle sohbet eden Soytürk, öğrencilere kupa ve madalyalarını verdi.
Daha sonra Soytürk, öğrencilere mesleki tecrübelerini aktararak, ders çalışma yöntemi, eğitim hayatında, iş hayatı ve özel hayatta başarılı olmanın yolları hakkında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Soytürk, ardından öğretmenlerle bir süre görüştü.
Ziyaretleri sırasında Soytürk'e Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdulaziz Yeniyol da eşlik etti.
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