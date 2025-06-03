Çorlu'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
Çorlu ilçesinde dron destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.
Çorlu ilçesinde dron destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Şehrin farklı noktalarında her gün dron destekli denetim yapan ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguluyor.
Son olarak Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde denetim yapan ekiplerin kontrolleri sürdüreceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.