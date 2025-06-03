Çorlu'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

Şehrin farklı noktalarında her gün dron destekli denetim yapan ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguluyor.

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